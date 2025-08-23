◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク（23日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

日本ハムのドラフト1位ルーキー・柴田獅子投手が、6回から登板。これに応えるようにソフトバンクも7回に23年ドラフト1位の20歳・前田悠伍投手を起用し、未来のエース候補の共演が生まれました。

まずマウンドにあがったのは、3点リードの6回から起用された柴田投手。福岡出身であり、ソフトバンクとの競合のすえ福岡大大濠高から日本ハムに入団した19歳右腕です。プロ初登板となったロッテ戦では先発起用されると3回をパーフェクト。この日、地元球団としても縁の深いソフトバンクとの試合で、プロ初のリリーフ登板を迎えました。柴田投手は先頭で迎えた4番・山川穂高選手をピッチャーゴロとすると、プロ初のヒットを浴びるも後続をショートへの併殺打とし、打者3人で抑えます。さらに7回にも回またぎで登板し、三者凡退の好投を披露しました。しかし8回には2巡目となったソフトバンク打線の猛攻を浴び1失点。2アウト満塁のピンチを招き降板となりました。

これに応えるようにソフトバンクは7回に前田投手を起用。2023年ドラフト1位で大阪桐蔭高からソフトバンクに入団した2年目の20歳左腕です。前田投手はルーキーイヤーにデビューを果たすと、今季もここまで2度の先発で1勝1敗、防御率2.61としています。しかしそんな前田投手を襲う日本ハム打線。この日、有原航平投手からソロHRを放っていたレイエス選手は、先頭で打席に向かうとソロHRを放ちます。前田投手は続く野村佑希選手を空振り三振に取るも、石井一成選手にもソロHRを浴びました。それでも続く万波中正選手と田宮裕涼選手を打ち取り、この回を抑えました。

この対戦にSNSでは「これからのプロ野球を担う2人ですね」「大盛り上がりやな」「若い世代の活躍はいつだってまぶしいぜ！」といった声があがっています。