イモトアヤコ「晩ごはんお手伝いしたい坊主」息子の姿公開「愛おしい」「心強い助っ人」の声
【モデルプレス＝2025/08/23】タレントのイモトアヤコが8月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。料理を手伝う息子の姿を公開した。
【写真】イモトアヤコ、料理手伝う息子の姿
イモトは「晩ごはんお手伝いしたい坊主」とつづり、写真を公開。ボウルにマヨネーズを入れている息子の後ろ姿が収められている。
この投稿にネット上では「愛おしい」「お手伝いしたい年頃ですね」「可愛すぎる」「心強い助っ人」などの声が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）

イモトアヤコ、料理手伝う息子の姿公開
