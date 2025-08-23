安達祐実、ノースリーブで美肌披露「サイドスリット可愛い」「肌綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/23】女優の安達祐実が8月22日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】安達祐実、スラリ二の腕際立つノースリーブ姿
安達は「暑い、暑すぎる！」と猛暑への感想をつづり、「小学校の夏休み、早く終われ！の気持ちと、寂しい気持ちが入り混じっている」と母親としての率直な心境を告白。ベージュのノースリーブ姿で古民家風の建物内に座る姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「夏休みの複雑な心境わかります」「ノースリーブ姿が涼しげで素敵」「子育てママの気持ち代弁してくれた」「暑さと子育てお疲れ様」「サイドスリット可愛い」「肌綺麗」といったコメントが寄せられている。
2005年にスピードワゴン・井戸田潤と結婚した安達は、2006年に第1子となる長女を出産したが2009年に離婚。2014年にカメラマンの桑島智輝氏と再婚し、2016年に第2子となる長男を出産したが、2023年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安達祐実、ノースリーブ姿披露
