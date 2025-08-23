プロボクシングWBA、WBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が23日、地元の千葉県・松戸市の松戸中央公園で「天心祭」を開催した。祭りのイベントでは友人であるお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品とのトークショーを実施した。

那須川は今年6月、世界前哨戦に臨みWBA世界同級6位のビクトル・サンティリャン（29＝ドミニカ共和国）に3―0判定勝ち。同2月には前WBO世界同級王者ジェーソン・モロニー（34＝オーストラリア）に3―0判定で勝利した。モロニー戦を現地で観戦したという粗品は「めっちゃ声出した。ホンマに感動して“亀田棒”作って持っていこうと思っていたけど、ふざけたらあかんなと思った」と明かすと、那須川は「それ亀田に失礼だから」とすかさずツッコミを入れていた。

那須川は11月にプロ8戦目で初の世界挑戦が予定される。トークショー内でも「まだあまり言えないが、ワールドタイトルマッチ的な」ことを秋ごろに行うことを明かした。相手について「まだ決まってない」としながら、親友・粗品は「ほんまに凄い人とやるなあ」とポツリ。

ボクシング転向後7戦全勝と無敗を継続も、KO勝利は24年7月のジョナサン・ロドリゲス戦を最後に、3戦連続の判定勝利が続いている。粗品から「KOは？いつすんの？KOせえよ、はよ」と強烈なツッコミを受けると「素人みたいなこと言わないで（笑い）。KOするとかじゃないのよ格闘技は。もちろんKOもしたいが、やっぱり勝つことが一番大事」と冷静な返しで場を沸かせた。