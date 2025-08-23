ダレノガレ明美、愛車バイク2台で兄とツーリング「かっこよすぎ」「乗ってる姿様になる」の声
【モデルプレス＝2025/08/23】モデルでタレントのダレノガレ明美が23日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。愛車のバイク2台を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ダレノガレ明美、愛車CB1300公開
ダレノガレは「お兄ちゃんとでかけました。暑かった〜」と兄との外出を報告。「ちゃんと乗ってる時はバイク用のジャケット着てるよー」と安全面への配慮をアピールし、「どちらも明美の愛車。最高」と2台のバイクを公開した。続く投稿では、車種はCB1300シリーズであることを記している。
この投稿に、ファンからは「バイク2台持ちすごい」「お兄さんとのツーリング微笑ましい」「かっこよすぎ」「乗ってる姿様になる」「バイク女子憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
