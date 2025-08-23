堀未央奈、膝上ミニスカから美脚スラリ 爽やか私服ショットに「スタイル抜群」「夏っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/23】元乃木坂46で女優の堀未央奈が22日、自身のInstagramを更新。爽やかな私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀未央奈、美脚際立つミニスカ私服
堀は「楽しい収録をしてうなぎを食べてコント撮影をしてpopup訪問をして夜は友達とご飯した日」と、充実した一日を振り返った。写真には、白いブラウスにネイビーのミニスカートを合わせた私服姿で、スラリと伸びる美しい脚を披露した堀の姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「夏っぽいコーデで可愛い」「美脚すぎる」「爽やかで素敵」「一緒にうなぎ食べたい」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
