お笑いコンビ「Aマッソ」の加納（36）が22日に配信されたABEMA「脳汁じゅ〜す」（土曜後11・00）に出演し、独自のエピソードトークを展開した。

この日の企画は「誇張師たち〜この話どこを盛っている？〜」と題し、芸人たちが自身の出来事を脚色して話す中で、どこまで“バレずに盛れるか”に挑戦するという内容。

「今年起こった出来事」をテーマに語った加納は、ABEMAの別番組「チャンスの時間」の「ブチギレ相談所」に出演した際を振り返り、「その場に渡部建さんもいらっしゃって、あのこと（不倫騒動）をいじられてるわけですよ。私も“最低やな！”とか言いながら…」と語った。

すると、その翌日に「NHKで佐々木希さんと子ども番組の収録があった」と明かし、「落差ですよね。“子どもたちの未来を明るくしていきましょう！”って言ってる前日に、（渡部とは）ゲスい不倫の話してるんですよ」とコメント。2日連続で渡部とその妻・佐々木希に関わったと語り、スタジオはざわついた。

加納はさらに続け、「楽屋で佐々木さんと“子どもたちの笑顔が一番ですね”って話したんですよ」と当時の裏話を披露。さらに、「そのまた翌日は、夫婦系YouTuberとの仕事だった」と語り、「3日連続で夫婦について考える機会があった。でも、初日が一番おもしろかった。“え、私、大きく分けたら渡部さん側なんかな？”」とまさかの気づきを打ち明けた。

ただ結局、「私は佐々木希さんとはしゃべってません」と共演はしたものの楽屋での会話は盛っていたことを明かした。さらに「夫婦YouTuberとは会ってない」と誇張トークを“ネタばらし”していた。