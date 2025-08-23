¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·àºî²È¤ÎÊ¡ÅÄÁ±Ç·¤µ¤ó»àµî ·àºî²È¤ÎÊ¡ÅÄÁ±Ç·¤µ¤ó»àµî ·àºî²È¤ÎÊ¡ÅÄÁ±Ç·¤µ¤ó»àµî 2025Ç¯8·î23Æü 16»þ30Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡·àºî²È¤Ç±é½Ð²È¤ÎÊ¡ÅÄÁ±Ç·¤µ¤ó¤¬21Æü¸á¸å3»þ10Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£93ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡ã¶â¸ýÌÚÀå¡ä¥¨¥ß¥Í¥à¤ÈÎ°²Î ¡Ö»ä¤ÏÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ä¤ä¤¹»Ò¡¢¼«±Ò´±»þÂå¡©¤Îà¥Ç¥«À¹¤êá¿©»ö¤òÈäÏª¡ÖºÙ¤¤¤Í¡Á¡×¡ÖÌ¡²èÀ¹¤ê¤¸¤ã¤ó¡× 70ÂåÉ×ÉØ¤¬ÊõÄÍ»Ô¤Ë250²¯±ß¤ò´óÉÕ¡¢»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Î·úÀß»ñ¶â¡¡¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¹ØÆþ¤Ç3²¯9470Ëü±ß¤âÆ±»þ¤Ë