°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¸ÄÀ¤ÇÂçÁêËÐ¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡ÄÃ¯¤è¤ê¤â°¦¤µ¤ìŽ¤Ã¡¤«¤ì¤¿"²£¹ËŽ¥Ä«ÀÄÎ¶¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é"
¢£¡ÖÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡×¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯²£¹Ë¡¦Ä«ÀÄÎ¶
¤¢¤ëÁêËÐµ¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢²£¹Ë¤¬»ý¤Ä»ñ¼Á¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à»ÑÀª¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë»ñ¼Á¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
²£¹Ë¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£
¤³¤ì¤òÃµµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´¶À¤ä¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤¬¡¢Âç´Ø¤Þ¤Ç¤ÎÎÏ»Î¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç²£¹Ë¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬Ä«ÀÄÎ¶(¤¢¤µ¤·¤ç¤¦¤ê¤å¤¦)¤Ç¤¹¡£Ä«ÀÄÎ¶¤ÏËëÆâÍ¥¾¡25²ó¤òÃ£À®¤·¡¢¼ãµ®»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¡¢¶¯¹ëÎÏ»Î¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÈ´¤¤¤ÆÀ¤Âå¸òÂå¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÄ«ÀÄÎ¶¤Î»þÂå¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤¿ÎÏ»Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡Ö¾ï¼±¡×¤¬¡ÖÈó¾ï¼±¡×¤Ë
Ä«ÀÄÎ¶¤ò¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÁêËÐ¡É¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Èà¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿³×Ì¿Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÂçÁêËÐ¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½ì¤äÉðÂ¢´Ý¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤Àª¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤Àª¤Ë¤É¤¦Ä©¤à¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ÇÂçÁêËÐ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Ä«ÀÄÎ¶¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ì¿·¡£
Â®¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡¢¹Ó¤Ã¤Ý¤µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÂÎ³Ê¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÁêËÐ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢200kg¤òÄ¶¤¨¤ëÎÏ»Î¤¬·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«ÀÄÎ¶¤Ï¤¿¤À¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ïº£¤ÎÁêËÐ¤ËÂ³¤¯Æ»¤òºî¤Ã¤¿Âç¸ùÏ«¼Ô¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ä«ÀÄÎ¶¤¬ÂçÁêËÐ¤ËÍ¿¤¨¤¿Éé¤Î±Æ¶Á
¤·¤«¤·°ìÊý¤ÇÄ«ÀÄÎ¶¤Ï¡¢¤½¤ÎËÛÊü¤µ¤æ¤¨¤ËÂçÁêËÐ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
ÁêËÐ³¦¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë²òÀâ¼Ô¤ÎÉñ¤Î³¤(¤Þ¤¤¤Î¤¦¤ß)»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÊÊ¬ÉÔÁê±þ¤À¡Ë¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÚÉ¶¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼èÁÈ¸å¤ËÇòË²¤È°ì¿¨Â¨È¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÅÚÉ¶Æâ³°¤Ç²£¹Ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¸ÀÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤Þ¤ÀÂÖÅÙ¤Î°¤¤²£¹Ë¤È¤¤¤¦ÈÏ°Ï¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2007Ç¯¤Î²Æ½ä¶È¤ÇµÙ¾ìÆÏ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢2¾ì½ê½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2010Ç¯1·î¤Ë¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤ÆÃÎ¿ÍÃËÀ¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¡¢É¡¤òÀÞ¤ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¿ô¡¹¤ÎÁûÆ°¤¬Âç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÁêËÐ³¦¤ÎÉÊ³Ê¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ï·ã¸º¡£Æ±»þ´ü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿È¬É´Ä¹ÌäÂê¤äÌîµåÅÒÇî¡¢Ë½¹Ô»ö·ï¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÁêËÐ¤ÏÅß¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤ÎËÛÊü¤µ¤Ï¡¢¹ë²÷¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£CM¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥óÂÀÏº¡×¤ËÊ±¤·¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Âçºå¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÂçºå¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤ª¤¤Ë¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÂç³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤â¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤Ï¾¤Ë¤Æ±ù¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶(¤Û¤¦¤·¤ç¤¦¤ê¤å¤¦)¤Î¼èÁÈ·ë²Ì¤Ë´îÅÜ°¥³Ú¤ò¸«¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬Ãà°ì¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¸µÎÏ»Î¤Ï¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä«ÀÄÎ¶¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¾Êª¼ÒÄ¹¤ä¥ï¥ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈãÈ½¤¹¤ëÁê¼ê¤ò¤âÆ°¤«¤¹¡ÖÄ«ÀÄÎ¶¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Î¸ÀÍÕ¡×
¤½¤·¤ÆÈà¤Ë´Ø¤·¤ÆËº¤ì¤¬¤¿¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«ÀÄÎ¶¤Ï²£¹Ë¾º¿Ê°ÊÍè¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤È¸ÄÀÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹°ìÊý¡¢¾ï¤ËÈãÈ½¤ÎÅª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤Î²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷¤Ç¤¢¤êµÓËÜ²È¤ÎÆâ´ÛËÒ»Ò(¤¦¤Á¤À¤Æ¤Þ¤¤³)¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òëÝ(¤¤¤µ)¤á¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ö¸¤±î¤ÎÃç¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2009Ç¯²Æ¾ì½ê¤Î·Î¸ÅÁí¸«¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼èÁÈ¤ò¤³¤Ê¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä«ÀÄÎ¶¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Æâ´Û¤µ¤ó¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢
¡ÖÀèÀ¸¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢±¦¼ê¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢º¸¼ê¤ò¸ª¤ËÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë´ÛÆâ¤Ï´¶Æ°¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Æâ´Û¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë²£¹Ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÈãÈ½¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ°´¶¾ð¤òÊú¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤·¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£
¤à¤·¤í¡¢¼þ°Ï¤ò¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤Ç¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¾ï¼±¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¹ë²÷¤Ç½ã¿è¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²øÊªÅª¡×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¿Í´ÖÀ¤Î¿¼¤µ
Åö»þ¡¢»ä¤ÏÄ«ÀÄÎ¶¤Î°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤ò¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Åª¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¡¢2021Ç¯¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³Î¼¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»Õ¾¢¡¦¹âº½(¤¿¤«¤µ¤´)¿ÆÊý¤¬¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Î±Æ¶Á¤ÇÁêËÐ¶¨²ñ¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÄ«ÀÄÎ¶¤¬À¾Èø¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢X¤äLINE¤ÇÂçÎÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿²»À¼ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤¬¹âº½¿ÆÊý¤ÎÂà¿¦¤òÃ²¤¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡×¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÇÛ¿®¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¦¤¨ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Õ¾¢¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÁêËÐ³¦¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤Ï¿¼¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¿ÆÊý¤¬¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¼¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æµö¤»¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢´¶¾ð¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²ñÏÃ¤½¤Î¤â¤Î¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÊª¤ÎÈá¤·¤ß¤ÈÅÜ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤ÏÈà¤Î¡Ö²øÊªÅª¡×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¿Í´ÖÀ¤Î¿¼¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¸ÄÀÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÄê¤Î¾ï¼±¤ÈÎÉ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁêËÐ³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤äÀ¯¼£¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÄÌ¤¸¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÅ¬±þÎÏ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä«ÀÄÎ¶¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ä¡Ö²øÊªÅª¡×¤Ê¿ÍÊª¤¬¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À¾Èø ¹îÍÎ¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤«¤Ä¤Ò¤í¡Ë
ÁêËÐ¥é¥¤¥¿¡¼
1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿å»Ô½Ð¿È¡£ÆüËÜÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·ÏIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤«¤¿¤ï¤é¡¢2011Ç¯¤ËÁêËÐ¥Ö¥í¥°¡ÖËë²¼ÁêËÐ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢1300ËüPV¤òµÏ¿¡£2015Ç¯¤«¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Number¡¢¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤ÇÁêËÐµ»ö¤òÃ´Åö¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Tokyo FM¡Ö¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î¤³¤ì¤«¤é¡¢²¿¤¹¤ë¡©¡×¡¢NHK¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ï¥Ã¥¥è¥¤¡ª¤â¤Ã¤ÈÂçÁêËÐ¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡¦¼èºà¶¨ÎÏ¤Ê¤É³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤ËÏË¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÁêËÐÏÀ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥¤¥Á¤«¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤ ÆüËÜ¤Î¤¹¤´¤¤ÅÁÅýÊ¸²½ ³¨¤Ç¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÁêËÐ¡Ù¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÊÁêËÐ¥é¥¤¥¿¡¼ À¾Èø ¹îÍÎ¡Ë