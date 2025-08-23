タイで開幕した「2025世界バレー」は23日、女子の予選ラウンドH組の初戦が行われる。世界ランキング5位の日本は同44位のカメルーンと対戦する。



■VNLではポーランドに敗れ4位に

フェルハト・アクバシュ監督が率いる日本は、6月から7月にかけて行われた「ネーションズリーグ2025（VNL）」では3位決定戦でポーランドに敗れて4位に終わり、あと一歩のところでメダルを逃した。

世界バレーでは銅メダルに輝いた2010年大会以来となる表彰台を狙う日本は、今回カメルーン（世界ランキング44位）、ウクライナ（同16位）に加えて、過去2大会優勝のセルビア（同9位）と同組に。各組2位以上が決勝トーナメントに勝ち進むなか、まずは予選ラウンドの戦いに挑むことになる。

21日には最終メンバーの14名が発表されており、主将である石川真佑をはじめ、VNLで日本の得点源を担った和田由紀子、佐藤淑乃などがアウトサイドヒッターとして選出。リベロの小島満菜美やセッターの関菜々巳なども名を連ねている。

『Volleyball World』の公式サイトではH組の4チームを展望しており、18回目の出場となる日本について「女子の世界選手権の歴史においては最も多くのタイトルを獲得した国のひとつ」と1960年代から70年代にかけて強さを発揮した歴史に言及。さらに、海外所属選手も名を連ねる今回のメンバー構成に「トップクラスの国際的アスリートたちの輝かしい活躍を期待している」と関心を寄せている。

VNLで優勝したイタリア、準優勝したブラジルという各組の優勝候補が白星発進しているなか、メダル獲得を狙う日本も続きたいところ。はたして、トルコ人指揮官が率いるチームは初陣でどのような戦いを見せるのか。

■試合情報

日本vs.カメルーン試合開始：日本時間 8月23日（土）19時00分ライブ＆見逃し配信：U-NEXTテレビ放送情報：TBS系列（18:45～）