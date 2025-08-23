「執着しているのは不可解だ」25億円男を“ロースター外”へ…キム・ヘソンを左翼で起用か　ド軍メディアが見解

コンフォートを外し、キム・ヘソンは左翼を守るのか(C)Getty Images

ドジャースが現地時間8月22日、敵地で行われたパドレス戦に1−2で敗れた。これでドジャースはパドレスに同率首位で並ばれることとなった。

【動画】ベンチも歓喜！コンフォートが2点適時打を放つシーン

地区優勝を目指す両チームが白熱した争いを繰り広げる中、ドジャースはケガ人も多く抱える苦しい状況だ。ただ、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースにとって明るい兆しとして、キケ・ヘルナンデスとキム・ヘソンが3Aのオクラホマシティでリハビリを開始した」と伝えている。

さらに、キム・ヘソンが3Aでメジャーを通じても初めて左翼手として先発出場を果たしたことで、記事では不振を極める左翼手のマイケル・コンフォートについて言及。「ファンは彼を直ちにロースターから外したいと願っているが、ドジャース側はそうは考えていない。ヘルナンデスとキムの復帰が迫っていることで、コンフォートがついにロースターから外れる可能性はあるのだろうか？キムを左翼の先発として起用する準備を整えているのだろうか？」と、投げかけている。