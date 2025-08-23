「執着しているのは不可解だ」25億円男を“ロースター外”へ…キム・ヘソンを左翼で起用か ド軍メディアが見解
コンフォートを外し、キム・ヘソンは左翼を守るのか(C)Getty Images
ドジャースが現地時間8月22日、敵地で行われたパドレス戦に1−2で敗れた。これでドジャースはパドレスに同率首位で並ばれることとなった。
【動画】ベンチも歓喜！コンフォートが2点適時打を放つシーン
地区優勝を目指す両チームが白熱した争いを繰り広げる中、ドジャースはケガ人も多く抱える苦しい状況だ。ただ、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースにとって明るい兆しとして、キケ・ヘルナンデスとキム・ヘソンが3Aのオクラホマシティでリハビリを開始した」と伝えている。
さらに、キム・ヘソンが3Aでメジャーを通じても初めて左翼手として先発出場を果たしたことで、記事では不振を極める左翼手のマイケル・コンフォートについて言及。「ファンは彼を直ちにロースターから外したいと願っているが、ドジャース側はそうは考えていない。ヘルナンデスとキムの復帰が迫っていることで、コンフォートがついにロースターから外れる可能性はあるのだろうか？キムを左翼の先発として起用する準備を整えているのだろうか？」と、投げかけている。
同メディアは「ドジャースがコンフォートに執着しているのは不可解だ」と、今季から1年1700万ドル（約25億円）で加入した32歳を左翼で起用することには疑問を呈している。
その上で「キムとヘルナンデスが復帰すればコンフォートの出場機会が制限される可能性はある」と見ており、「ファンはドジャースが自分たちの過ちを認める日が来るのを待ちきれなくなっている」と、見解を示している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
