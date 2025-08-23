°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢23ºÐ¥â¥Ç¥ë½Ð¿È½÷Í¥¤ò¼ÂÌ¾Àä»¿¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤¤¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤è¡£¡ÉÆÍÇË½÷Í¥¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê50¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬Ë®²è¼Â¼Ì¤ÇÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö±Ç²è¤Í¡¢¡ØTOKYO MER¡Ù¡×¤È¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡TOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡¢¡Ê¼ç±é¡ËÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡£¤¹¤´¤¤¡£¡ØTOKYO MER¡ÙÌÌÇò¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿°ËÃ£¤Ï¡Ö¤á¤ë¤ë¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÀ¸¸«¤Î±éµ»¤òÀä»¿¡£¡Ö¤á¤ë¤ë¤Ï¡ØÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤«¤é¤Î½÷Í¥¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡ÈÆÍÇË½÷Í¥¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖTHE¡¡ÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤·¤Æ¤µ¡£¤á¤ë¤ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£