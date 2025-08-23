2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）で、23日（土）に女子日本代表が初戦を戦うのは、女子カメルーン代表だ。

FIVB世界ランキングで5位につける女子日本代表と比べて、アフリカ大陸ではケニアに次いで2番目となるカメルーンは44位とその差は大きい。そんなカメルーンは、これまで約10年間チームを指揮していたカメルーン出身のジャン・ルネ・アコノ監督が退任し、2025年3月に新しくブラジル出身のパウロ・デ・タルソ・ミラグレス監督が就任した。

新監督が率いる新生カメルーンは数名の経験豊富な選手を入れつつ、若手主体の14名で世界バレーを戦う。その中には、今季のV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡に加入が決まっている、アウトサイドヒッターのブランディ・ガチュも名を連ねている。

22日（金）に開幕する世界バレーだが、日本とカメルーンにとっては23日（土）が予選ラウンド1戦目。その大事な初戦でどんな試合を見せてくれるのか注目したい。試合は19時開始予定だ。

■2025バレーボール女子世界選手権 女子カメルーン代表メンバー14名

1.ソレア・バラン／MB

2.ヨランド・アマナ・ギゴロ／S

3.イバン・ナンシー・ムビラ／S

4.ジョアン・アヘリヤ・チョンベ・ソホヴェ／OH

5.アリエル・オロモ／MB

6.ダナ・フォッソ・ヌグエムチュエン／OH

8.ブランディ・ガチュ／OH

9.ザンボ・アヨンバ／MB

11.カリーヌ・ブラムダイ／OP

14.ミモゼット・アンドレア・ムソル／OH

16.エステル・アディアナ／OP

17.ダビナ・ヌガメニ／L

19.クリステル・ビレベル／L

20.セシル・ローレ・ナビョン／MB

