SixTONESの眞詫ジ磴23日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。藤本美貴（40）庄司智春（49）夫妻に悩みを明かした。

眞呂蓮峺綰擇箸隆悗錣蠅わからない」と相談した。藤本は「兄弟っているんですか？」と質問すると、眞呂蓮峽擦います」と答えた。藤本は「私も末っ子、庄司さんも末っ子。末っ子って年下苦手なところがある」と語った。

眞呂蓮崑召離瓮鵐弌爾聾綰擇鬚竿咾墨△譴胴圓辰燭蠅靴討い襦かわいがれないっていうか…」と吐露。庄司は「おかしいおかしい。かわいがり方がわからない」とつっこんだ。

藤本は「私も後輩と全然連絡取ってなかった。他のOGメンバーとかは行ってる人とかいて。庄司さんに聞いたら『後輩がどう思うかは考えずに、誘ってあげたらいいんだよ。後輩からは誘えないから、誘ってあげたら絶対うれしいよ』って言ってた」と答えた。

庄司は「うれしいと思う。声かけられたらね。そんなアドバイスをしている俺はあんまり後輩と付き合いない」と自虐した。

眞呂蓮嵒饌罎箸やって、後輩が1人で観に来てくれたりとかして、普通の先輩だったらこのあとご飯とか誘うんだろうなって思いながら家に帰って1人で飯作ったりしてるので」と明かした。