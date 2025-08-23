8人組ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）が「25年Kワールドドリームアワード」で4冠に輝いた。

21日にソウル市内で開催された同イベントで、大賞の「ベストアーティスト賞」「グループ人気賞」「本賞」「ワールドクラス賞」を獲得した。

紺のスーツと紺のネクタイでそろえた8人は「意義深い賞をいただき、心から感謝しています。カムバック前日、大きな賞とSTAY（ステイ、公式ファン名）に大きな力をもらって、熱心に活動を始め、良い思い出を作ることができそうです。今年1年、全世界のSTAYに多くの愛情を受けながら夢のような日々を過ごし、STAYが私たちに大きなプレゼントをくれたおかげで、頑張って残りの年も前向きに仕事を続けることができそうです。愛してます」感想を述べた。

授賞式の舞台ではミニアルバム「ATE」のタイトル曲「Chk Chk Boom」、米国ビルボードのメインチャート「ビルボード200」6週連続1位を記録したアルバム「SKZHOP HIPTAPE」のタイトル曲「Walking On Water」のステージを披露した。 韓国メディアMHNスポーツは23日「強烈なエネルギーと優れたライブの実力で公演会場を圧倒し、パフォーマンス王の本領を発揮した」と絶賛した。

Stray Kidsは22日、4枚目の正規アルバム「KARMA」を発売した。デビューから、今回のアルバムまで全曲製作に参加した、自主プロデュースグループで「KARMA」も全11曲の制作作業に参加した。