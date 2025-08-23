俳優の川崎麻世が22日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが経営する店で初めて寿司を握ったことを報告した。

【映像】川崎麻世、工夫された2つの愛妻弁当を公開

川崎は「妻の店でエプロン姿の俺」というタイトルでブログを更新。「何故か妻の経営する店で俺のエプロン姿の写真です。たまに凄く忙しい時は店の手伝いをするので、妻が俺の為にエプロンを作ってくれました」と述べ、エプロン姿の自身の写真を公開した。

続けて、「妻が仕込んだコハダがあったので、友達に頼まれて妻の店で初めて寿司を握らせて頂きました。カウンターに並ぶ寿司ツーの仲間達が大絶賛してくれましたよ」と報告した。

結婚祝いでプレゼントされた“ネタケース”

最後に、「折角友達が結婚祝いにネタケースをプレゼントしてくれて、今度寿司を握って欲しいという思いもあったので、次回はもっといろんなネタを仕入れて握りたいと思います」「小さな夢がひとつ叶いました」とつづり、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは「お寿司、どれも美味しそうですね」「エプロン姿、似合ってますー！」などのコメントが寄せられている。

※川崎の「崎」は正式には「たつさき」