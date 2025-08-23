タレント・ビートきよし（75）のマネジャー名義のＸ（旧ツイッター）が23日、更新され、きよしが高須クリニックの高須克弥院長から施術を受けたことを報告した。「約束は破らない かっちゃん」とコメントし、きよしに施術する高須院長の動画などを掲載した。



【写真】がっつりメス 芸能人のリアルな施術の瞬間

高須氏はきよしのスナック「スター★場」を訪れるなど、以前から交流がある。まぶたについても相談していたようで、高須氏は8月16日の投稿で「ぱっちり二重のビートきよし師匠が素敵だと思いますか？」とコメント。これに対して同月17日にきよしが「先生僕二重じゃなくて歳食ってまぶた下がって見えにくくなったから眉毛の下切って縫うやつ相談したんです（笑）」と“すれ違い”を指摘。高須氏は「ビートきよし師匠 今度の土曜日、朝10時からお昼までの時間に銀座高須クリニックにおいでくだされば時間をやりくりして僕の匠の技でよく見えるようにします。」と速攻で対応することを約束していた。



きよしは約束通り土曜日＝23日の午前9時51分に高須クリニックを訪問。マネジャーは「可能な限り 中継します」と院内のきよしの様子をほぼリアルタイムで投稿し続けた。



施術は90分かからなかったようで、午前11時24分には終了報告。午後1時10分の投稿できよしは昼食に焼肉を食べていた。



（よろず～ニュース編集部）