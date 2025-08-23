タレントのヒロミが２２日、フジテレビ系「ザ・共通テン！」で、昭和のレジェンド漫才師に「コント中に蹴られた」というエピソードを披露した。

この日は上沼恵美子の自宅をヒロミらが訪問。芸能生活５４年の上沼からみた今の芸能界は？と質問し、上沼は「半分アマチュアみたいですよ」とバッサリ。ヒロミも「（昔は）怖い人、めちゃめちゃな人、いたんだよ」とチョコレートプラネットらに伝えた。

上沼は「やしきたかじん、横山やすし。死んどって良かった。生きてても活躍できない。本当に目の前のフロアさんを殴ったり」と、コンプライアンスが厳しくなった令和の芸能界では、破天荒だった芸人は生きづらいと想像だ。

するとヒロミが「ぼくは、やすしさんにコントやってる最中に蹴られたから」と言い出し「やすしさんが司会の番組でコントやったわけ。関西弁をバカにするネタを言ったらバーって出てきて『お前、なめとんのか、コラッ！！』って蹴られて」と本番中に蹴り飛ばされたという。

そこでヒロミが「『おじさん、そこ座っときな』って言ったら、『お前、おもろい』って言って、そこから審査員がいるんだけど、誰も点数入れないで１０週勝ち抜いた。毎週お前の勝ちや！って」とやすしさんの一存で勝ち抜き決定。「会う度に焼き肉に連れていってもらって。すごいかわいがってもらった」と振り返っていた。