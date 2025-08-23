µÜÆ£´±¶åÏº»á¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤«¤é¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î»ÅÂÇ¤Á¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡Ö¡È¤¨¡¢²¶¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Î¤Ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡¡µÓËÜ²È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµÜÆ£´±¶åÏº»á¡Ê55¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥°¥ë¡¼¥×º²¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤«¤é¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î»ÅÂÇ¤Á¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×º²¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÇË²õ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¡¢MC¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¹Á¥«¥ò¥ë¡Ê³§Àî±î»þ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎË½Æ°¡ÊµÜÆ£»á¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£³§Àî¤¬¡Ö¥°¥ë¡¼¥×º²¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷½Ð¤ë¤Î¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢µÜÆ£»á¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤À¥´¡¼¥ë¥É¤ä¤Ã¤Æ¤¿º¢¤Ë¡¢Ê¡²¬¤Ç¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤¬¡¢ÇË²õ¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£°¤Éô¤â¡Ö·ù¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢µÜÆ£»á¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤âµ¡·ù°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µÜÆ£»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ù¤ÎÇ¯¤Ë¤Ç¤¹¤è¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ßÈÄ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤É¤¦¤¤¤¦¡©¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¡£¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¡£¡ÈµÜÆ£¤µ¤ó¤½¤í¤½¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤¨¡¢²¶¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Î¤Ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤òÀí¤é¤»¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¡ÖÆæ¤Î¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Î¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¡£µÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£µÜÆ£»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£²¶¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¼èºà¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤Ï¤â¤¦¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈÀÖºä¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÆ£»á¤Ï2019Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¡£¡Ö²¶¤¬¶âÍË¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¢·î1¤Ç¡£²¶¤À¤±±ýÀ¸ºÝ¤¬°¤¤¤«¤é¤É¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤ß¤ó¤Ê¤É¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£²¶¤À¤±¤É¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Í¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¡È¤ß¤ó¤Ê¤É¤¯¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬2015Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢³Î¤«¤Í¡£¤½¤³¤«¡£¤À¤«¤é19Ç¯¤Þ¤ÇµïºÂ¤Ã¤Æ¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ù¤ÎÇ¯¤Ë¹ßÈÄ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£