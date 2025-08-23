◇ア・リーグ レッドソックス1―0ヤンキース（2025年8月22日 ニューヨーク）

レッドソックスは22日（日本時間23日）、敵地でのヤンキース戦に1―0で勝利。ア・リーグ東地区で2位に浮上した。

先発・ベロがヤンキース打線を7回3安打無失点と快投。打線は0―0で迎えた7回1死から代打・ローが二塁打でチャンスメークすると、続くウォンの適時二塁打で先制。8回からは救援陣がこの1点を守り切り、9回は守護神・チャプマンが3者凡退で締めて、接戦をものにした。

スタメンから外れた吉田正尚は9回2死一、三塁の場面で代打で登場も三ゴロだった。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、レッドソックスがヤンキース相手に1―0と勝利したのは1994年7月28日以来という。宿敵相手に連勝を飾り、ア・リーグ東地区でヤ軍に代わって2位に浮上した。

ヤンキースは先発・フリードが6回4安打無失点と力投も無援に泣いた。打線が3安打と振るわず、ついに3位転落となった。前半戦は首位を走っていたが、7月上旬にブルージェイズに首位の座を奪われて以降、失速が続いている。