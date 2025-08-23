元「ZIP！」リポーター團遥香、子ども顔出し リンクコーデに「さりげないのがお洒落」「目がそっくり」の声
【モデルプレス＝2025/08/23】タレントの團遥香が8月22日、自身のInstagramを更新。子どもとのリンクコーデ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】團遥香、長女顔出し
團は「なんか子供とお揃いのTシャツも恥ずかしい気がして…ただリンクコーデとかのさりげないお洒落は一緒にしたいなぁ」と親子コーディネートへの思いを告白。「そして、ちょっと大人寄りの服を子供にも着せたら可愛いのになぁ。と考えてました。今回やりすぎない親子Tシャツを目指してデザインをしました」と自身がデザインしたTシャツを着用する2人の姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「親子でリンクコーデ可愛すぎる」「微笑ましい光景に癒される」「さりげないのがお洒落」「子どもちゃんとの時間素敵」「親子愛が伝わってくる」「こんなママになりたい」「目がそっくり」といったコメントが寄せられている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
◆團遥香、子どもとのリンクコーデ披露
