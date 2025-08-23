秋山成勲の妻SHIHO＆娘サラン、スイムウェア姿で圧巻スタイル披露！小顔×美脚のモデル親子【PHOTO】

モデルSHIHO（矢野志保）と娘サランがハワイで特別な関係性を見せた。

【写真】“姉妹みたいな親子”のSHIHOとサラン

8月23日、SHIHOは自身のインスタグラムを更新し、ハワイ・ワイキキのホテルで撮影した複数枚の写真を公開した。

写真のなかには、娘サラン、そして知人たちと一緒に楽しい時間を過ごす彼女の姿が盛り込まれた。

特に、ホテルのプールスライドで笑みを浮かべて楽しむSHIHOとサランの姿が目を引く。スイムウェア姿の2人は、明るい笑顔とジェスチャーで健康なエネルギーを放った。また、さまざまな場所で撮った写真でも2人は圧倒的なモデルらしいオーラを見せた。

（写真＝SHIHO Instagram）左からSHIHO、サラン

（写真＝SHIHO Instagram）2枚目：左からサラン、SHIHO

身長173cmのモデルSHIHOの遺伝子を受け継いだサランは、若くしてすでに167cmに達する高い身長で知られている。

今回の写真でも2人は似たような身長に長い脚と小さな顔という完璧なスタイルで視線を釘付けにしている。特に、サランは大きく成長した姿で、母親のそばで堂々とした姿勢と長い足を誇り、格別な存在感を放った。

なお、SHIHOは1994年にCMでデビューし、2009年に格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）と結婚。2011年に娘サランを出産した。