“謎の美女”るるたん、ファースト写真集に反響相次ぐ「沢山『妄想』しながら見て」
都内最大規模の大型店舗で約3年にわたって指名No.1を獲得、現在は、YouTube、TikTokを中心に活動、SNSフォロワー110万人超えの謎の美女・るるたんのファースト写真集『R-25』が、20日に発売された。
【写真】美貌とHカップボディを惜しげもなくあらわにしたるるたん
同性・同業の支持者も多いるるたんが、沖縄の青い空と美しい海を舞台に、パネマジなしの美貌とHカップボディを惜しげもなくあらわに。さらに、特装版にはケースと通常版とは別カットの生写真が封入、特装版は発売して間もなく、完売店が続出するなど、話題を呼んでいる。
■るるたん
ずっと目標だった『出版社さんから紙の写真集を出す』という夢が叶いました。見守ってくださるファンの皆様のおかげです！！本当にありがとうございます。
この写真集のテーマは『彼女との沖縄旅行』です。沖縄の広い海で遊んで、食べて、沢山笑いました。るるたんと付き合ったらこんな感じなのかな〜と沢山『妄想』しながら見ていただきたいです！
19歳から夜の世界に生きている私には無理だと思っていた、出版社さんからの写真集。叶えて頂き本当に感謝しております。この写真集を手に取ってくださった皆様に好きなように『解釈』して、好きなように『妄想』して頂けたら嬉しいです。るるたんのことを少しでも好きになってもらえますように！！願いを込めて。
【写真】美貌とHカップボディを惜しげもなくあらわにしたるるたん
同性・同業の支持者も多いるるたんが、沖縄の青い空と美しい海を舞台に、パネマジなしの美貌とHカップボディを惜しげもなくあらわに。さらに、特装版にはケースと通常版とは別カットの生写真が封入、特装版は発売して間もなく、完売店が続出するなど、話題を呼んでいる。
ずっと目標だった『出版社さんから紙の写真集を出す』という夢が叶いました。見守ってくださるファンの皆様のおかげです！！本当にありがとうございます。
この写真集のテーマは『彼女との沖縄旅行』です。沖縄の広い海で遊んで、食べて、沢山笑いました。るるたんと付き合ったらこんな感じなのかな〜と沢山『妄想』しながら見ていただきたいです！
19歳から夜の世界に生きている私には無理だと思っていた、出版社さんからの写真集。叶えて頂き本当に感謝しております。この写真集を手に取ってくださった皆様に好きなように『解釈』して、好きなように『妄想』して頂けたら嬉しいです。るるたんのことを少しでも好きになってもらえますように！！願いを込めて。