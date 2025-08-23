女優の芳根京子が２３日に自身のＳＮＳを更新。自身が主演を務めたドラマで女優賞を受賞したことを報告した。

今年４月から６月に放送されていたフジテレビ系ドラマ「波うららかに、めおと日和」にて主演として活躍した芳根。「テレビジョン ドラマアカデミー賞 最優秀主演女優賞頂きました。 めおと日和チームで５部門頂きました。」とつづり、「みんなみんなおめでとうございます！ やったね！とっても嬉しい！」と溢れる喜びから、投稿元ではトロフィーを掲げて小躍りする姿を披露した。

また、「作品が終わって季節も変わって日常が過ぎて行く今、また皆様から大きな愛を頂けて大感謝です。 改めてたくさんの応援ありがとうございました！」と視聴者やファンに向けて、深い感謝を示している。

この投稿にファンからは「京子ちゃん最優秀主演女優賞本当におめでとう」「大好きな作品で５部門も受賞とっても嬉しい」「素敵な作品に出会えて幸せです」「毎週ほっこりできて最高のドラマだったよ」「きょんちゃんの演技大好き！！」「これからもずっと応援してます」など、あたたかい声が寄せられている。