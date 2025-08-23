８月２３日の中京１１Ｒ・伊賀Ｓ（３歳上３勝クラス、ダート１４００メートル、ハンデ＝１６頭立て）は松山弘平騎手が乗った単勝６番人気のプロトポロス（牡５歳、栗東・西村真幸厩舎、父ウォーフロント）が、ハナを切って最後までしぶとく粘って逃げ切った、前走から連勝でオープン入りを決めた。通算１０戦４勝。首差の２着に９番人気のフェルヴェンテ（秋山稔樹騎手）が入り、さらに半馬身差の３着に４番人気のワイワイレジェンド（高杉吏麒騎手）が続いた。勝ちタイムは１分２３秒５（良）。

この日３勝を挙げた松山騎手は「スタートも良かったです。昇級戦でしたがブリンカーが効いていて、集中して走っていました。最後は上に浮いてくるところがあるのですが、よく押し切って、頑張ってくれました」と満足そうだった。

管理する西村調教師は「腸骨を骨折した馬ですが、やっとここまで来てくれました。馬自身も不安があるのか、抜け出すとふわっとするところがあります。ブリンカーで前向きさが出ていましたね。今日の走りを見ても能力が高いですし、昔の事を忘れて走れるようになれば、いいところを取れる馬です」とほっとした表情を浮かべていた。