【中京3R】「メイショウ」の松本好雄オーナー、JRA通算2000勝の大記録を達成

8月23日、中京競馬場で行われた3R・2歳未勝利（牝・芝1400m）は、高杉吏麒騎乗の2番人気、メイショウハッケイ（牝2・栗東・本田優）が勝利した。ハナ差の2着にシックスリングス（牝2・栗東・中内田充正）、3着に1番人気のトライアンフパス（牝2・栗東・宮徹）が入った。勝ちタイムは1:21.2（良）。

高杉吏麒騎手騎乗の1番人気メイショウハッケイが勝利。これにより、「メイショウ」の冠名で知られる松本好雄オーナーが、JRA通算2000勝という大記録を達成した。松本オーナーは1974年に馬主資格を取得。

2001年の宝塚記念を制したメイショウドトウでG1初制覇を果たすと、その後もメイショウサムソン、メイショウマンボなど数々の名馬を送り出してきた。今年も、宝塚記念を武豊騎手騎乗のメイショウタバルで制したことが記憶に新しい。長きにわたり日本競馬を彩ってきた「メイショウ」軍団がまた一つ偉業を刻んだ。

メイショウハッケイ 2戦1勝

（牝2・栗東・本田優）

父：ダイワメジャー

母：メイショウヒサカタ

母父：シニスターミニスター

馬主：松本好雄

生産者：三嶋牧場