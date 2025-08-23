102歳の祖母を中心に、相続人も70代という「超高齢相続」の相談がありました。財産は約2億円。すでに両親も多くの財産を持っており、次世代への承継をどう進めるかが大きな課題です。家族全員が話し合い、遺言書を作成するまでの流れについて、相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役）が解説します

祖母は102歳、相続人は70代

看奈さん（42歳・仮名）が相談に訪れました。父方の祖母が102歳となり、近いうちに相続が発生する可能性があるため、家族で話し合いを進めているとのことです。

相続人は父親と、養子縁組をしている母親の2人です。父親が一人息子であったことから、相続を考慮して母親が祖父母と養子縁組をしていたようです。現在、その両親も70代を迎えています。

祖母の財産は、自宅、駐車場、預金などで、総額は約2億円。不動産が全体の4割、金融資産が6割を占めています。

すでに基礎控除を超過

祖母の相続人である父親と母親は、祖父が8年前に他界した際、駐車場や畑などの不動産と金融資産をすでに相続しています。看奈さんには妹がおり、両親の相続における相続人は、一次相続では3人、二次相続では2人となります。基礎控除額は一次相続で4,800万円、二次相続で4,200万円です。

現在、父親の財産は約1億円、母親は約8,000万円を保有しています。どちらが先に亡くなるかはわかりませんが、すでにそれぞれに相応の財産があり、さらに祖母の財産が加わることで、相続税の負担は一層大きくなると見込まれます。

今からできる生前対策

看奈さんのご相談は、祖母が亡くなった際にどのくらいの相続税がかかるのか、そして生前にどのような対策ができるのか、というものでした。幸い、祖母は現在体調も安定しており、すぐに亡くなる心配はないとのことです。

看奈さんのご両親は「自分たちはすでに財産を持っているので、できれば看奈さんと妹に引き継いでもらいたい」と考えているそうです。また、看奈さんと妹への相続は祖母の強い意向もありました。祖母は若い頃は職業婦人として当時としては珍しく自立して働いていました。看奈さんも妹も働いていて、家庭を築いていますが、「まだまだ人生は長いし、結婚していようとしていまいと何かあったときのために財産は持っていたほうがいいから」と孫への相続を強く希望していました。

そこでアドバイスしたのは、祖母に遺言書を作成してもらい、孫やひ孫に財産を遺贈する方法です。この場合、相続税は2割加算されますが、両親を経由せずに次の世代へ財産を直接渡すことができるのです。

家族会議で合意を得る

看奈さんはアドバイスを踏まえ、祖母や両親、妹を交えて家族会議を開き、全員の合意を得ることができたと報告してくれました。その結果、祖母は孫やひ孫に財産を遺贈する遺言書を作成することを決めてくれたそうです。

私は公正証書遺言の証人業務を担当するため、段取りを進めることになりました。不動産については、看奈さんが代表して相続することになりましたが、将来を考えて、看奈さんと夫の2人で共有名義にしたほうが安心だという結論に至りました。

こうして公正証書遺言の原案を確認できたため、公証役場に原稿を送付し、準備に入りました。祖母には印鑑証明書と戸籍謄本が必要となります。また、看奈さん一家と妹一家にも戸籍謄本や住民票を用意してもらい、財産を受け取る人の確認を進めました。証人2人については、私のほうで手配することにしました。

病院へ出張、病室で遺言書

祖母は体調を崩して入院していたため、公証人と証人が病室まで出向き、遺言書を作成することになりました。事前に看奈さんが祖母に遺言書の原稿を見せ、署名ができるよう確認するとともに、意思確認の予行演習も行っていました。

当日は、看奈さんの両親、看奈さん、妹がそろって病室に集まり、祖母と改めて話をした後、公証人と証人が交代で手続きを行いました。なお、相続人は遺言書作成の場に立ち会うことができないため、一時的に席を外してもらう必要があります。

祖母は102歳ながら、自ら署名を行い、公証人の問いかけにも答えることができました。孫やひ孫に財産を遺贈するという意思をしっかりと示すことができ、公正証書遺言は無事に完成しました。

公正証書遺言は170歳まで保管

公正証書遺言は、遺言者と証人、公証人が署名・押印して完成します。作成された原本は公証役場で保管され、その期間は「遺言者の死亡後50年」「証書作成から140年」または「遺言者の生誕から170年」のいずれかです。つまり、最長で遺言者が170歳に達するまで保管される仕組みです。安心して長生きできるよう配慮された制度といえるでしょう。さらに、公正証書遺言のデータは全国の公証役場で確認できるよう管理されています。

遺言書は家族全員の合意を

公正証書遺言は本人の意思を反映したものですので、自分の意思竹で作成することも可能です。けれども、今回の祖母の場合、孫やその配偶者とひ孫に遺贈する内容ですので、財産を受ける人の戸籍や住民票が必要になります。そのため、本人の意思だけでなく、財産を受ける人全員の合意のもとに作る必要があります。

今回は看奈さんのリードのもとに、相続人である両親や看奈さんの配偶者や妹とそれぞれの子どもたち全員に祖母の意向を伝えて、合意を得ています。こうすることで祖母への感謝も深まり、遺留分などの争いも起こらないと言えます。

公正証書遺言のメリット

安全性・確実性

公正証書遺言は、公証人が遺言を作成・保管するため、偽造や改ざんのリスクが低いと言えます。また、裁判所の検認が不要です。

意思の明確化

公証人が意思確認をしながら遺言を作成できるので、内容が明確で争いを避けやすいです。

法的効力の強さ

遺言書が法律の専門家である公証人により、法律に基づいて作成されるため、無効になるリスクがほとんどありません。

安心感

遺言者が認知症や体調不良であっても、適切な意思確認が行われるため、後々のトラブルを回避できます。

孫やひ孫への遺贈のメリット

直接的な資産承継

孫やひ孫に直接遺贈することで、遺産を次世代に渡しやすくなります。特に、孫に特定の資産や支援をしたい場合に有効です。

相続税対策

孫やひ孫に遺贈すると、子の代を飛ばして財産を渡すことになり、場合によっては世代を超えた相続税の負担軽減が図れる可能性があります。

注意点

相続税の負担増加

孫やひ孫に遺贈する場合、孫は「直系卑属」に該当しますが、「孫への相続税」は2割加算されるルールがあります。これにより、相続税が高くなる可能性があります。孫の配偶者への遺贈も相続税は2割増になります。

生活状況・年齢を考慮

孫が未成年であったり、生活能力がない場合、財産管理が難しくなる可能性があります。このため、管理人を遺言執行者として指定することや信託を活用することが考えられます。

まとめ

看奈さんは、祖母が体調を崩して入院したこともあり、慌てて相談にこられました。幸い、祖母は回復され、意思確認もできる状況になりましたので、公正証書遺言ができあがったのでした。この間、3週間程度で、公証役場の最短のスケジュールで作成してもらうことができました。

これでいつ相続になっても安心だと看奈さんは安堵されていました。現金贈与なども実行して、相続税の負担を減らすこともしていくということで、家族の協力のもとにもう少し対策を進めていくと言っていました。なにより、102歳という高齢ながら祖母の公正証書遺言ができたことで、安心できたと看奈さんは話しています。

今までは、私のほうで公正証書遺言の証人を受けている方の最高齢が98歳の方でしたが、看奈さんの祖母の遺言書ができ、最高齢の更新となりました。

曽根 惠子

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

相続実務士®

株式会社夢相続 代表取締役

◆相続対策専門士とは？◆

公益財団法人 不動産流通推進センター（旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp）認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。