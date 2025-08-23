プロボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２３日、自身の地元である千葉・松戸市の松戸中央公園で「天心祭」を開催。お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（３２）とトークショーを行った。

親交の深い天心と粗品は息もぴったりで、軽妙な掛け合いに会場も大盛り上がり。粗品は、２年前に行われた同市でのお祭りイベントでも天心とトークショーを行ったが、この日、天心が初めて主催した「天心祭」について「日本一のお祭りにしたい」と目を輝かせると、「すごいなあ」と粗品。この日も２人のトークイベントを目当てに福岡から来たという人がいると聞くと「すごっ！ マジで日本一の祭にできるな」と感心した。

天心は２戦前に前ＷＢＯ世界バンタム級王者ジェーソン・モロニー（オーストラリア）に判定勝ちしたが、粗品はその試合をリングサイドで観戦。「目の前で、命がけで戦う試合を見て、ホンマに感動した。泣いてもうた」と粗品。話題はボクシングから、今年春に行われた年間表彰式におよび、その席でスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が現ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝に対戦を呼びかけたことが話題に。粗品から、井上尚弥との対戦を聞かれると「いつかやるよ。当たり前だよ。夢物語と思う人がいるけど、時がくれば」と思いを広げた。もっとも、まずは世界王者になることが目標。世界戦について、改めて粗品から尋ねられた天心は「次は世界タイトルマッチ…。今年中…秋が終わる頃に、初めての世界タイトルマッチ」と青写真を披露。「勝ったらベルト？ 強いやん」と向けられた天心は「強いよ。なめてる？」と笑いを誘った。

判定勝ちが続く天心に「ＫＯはいつすんの？」といじられると、天心は「ＫＯしたいけど、勝つのが大事だから」と勝利優先を強調した。トークショーは最後まで盛り上がり、予定していた３０分はあっという間に過ぎていた。