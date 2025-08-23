セカンドハウスを買うと言い出した夫→妻のツッコミに7.9万いいね「どういうことw」「セカンドとはw」【ママリ】

セカンドの前に、ファースト

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ちゃんず(@gyomao_)さんの投稿です。別荘や2拠点生活に憧れを持つ方は少なからずいるのではないでしょうか。ちゃんずさんの夫は「軽井沢にセカンドハウスを買う」と言い出したそうですが、ちゃんずさんはツッコミを入れ応戦。セカンドハウスを買う前に、必要なものがあると話し…？クスッと笑える投稿です。

別荘や2拠点生活に憧れを持つ方は少なからずいるのではないでしょうか。さまざまな生活の形があり、自分に合った暮らしを見つけ夢みることは大切。より今ある暮らしが彩られるものですよね。





投稿者・ちゃんず(@gyomao_)さんの夫は「軽井沢にセカンドハウスを買う」と言い出したそうですが、ちゃんずさんはツッコミを入れ応戦。セカンドハウスを買う前に、必要なものがあると話し…？クスッと笑える投稿に気分はほっこり！

夫が軽井沢にセカンドハウスを買うと言い出した。まずファーストハウスも持ってないことを思い出してくれ、頼む。

セカンドハウスを買うと言い出した夫ですが、実はファーストハウスがまだでした…。「思い出してくれ、頼む」というツッコミが秀逸で思わず笑ってしまいました。セカンドはファーストを経て、ですものね。



この投稿には「間をとって軽井沢にファーストハウスはいかが⁉️笑」「最近軽井沢に行って、ファーストハウスすらないのにセカンドハウス買おうかなって思ったので、めちゃくちゃ気持ちはわかります」といったコメントが寄せられていました。



夢と言っても近い将来の夢も、先の夢もあるもの。夫は先の夢を見ていたのかもしれませんね。とはいえファーストを飛ばそうとしているのなら止めるしかありません…。セカンドハウスへの手順を飛ばそうとした夫へのツッコミが素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）