明日24日の近畿地方は、湿った空気の影響を受けるため、あちらこちらで雨が降るでしょう。局地的に、雷を伴って激しく降る恐れもあるため、急な強い雨や落雷、突風に注意をしてください。

今日23日 雨雲の発生している所も

今日23日は、台風12号から変わった熱帯低気圧を取り巻く湿った空気や、強い日差しの影響で大気の状態が不安定になっているため、雨の降っている所があります。

今夜9時ごろまでは、雷を伴って激しい雨の降る所もあるため、急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。





・急に冷たい風が吹いてきた・遠くから雷鳴が聞こえてきた・AMラジオに雑音が混じったなど、落雷の前兆現象があった場合は、早めに頑丈な建物に移動するなど、対策が必要です。

明日24日 大阪や京都など市街地でも雨や雷雨に

明日24日の近畿地方は、引き続き湿った空気の影響を受ける見込みです。

晴れたり曇ったりの変わりやすい天気で、山沿いだけでなく大阪や京都などの市街地でも、雨や雷雨の所があるでしょう。

局地的に、バケツの水をひっくり返したような雨の降る恐れがあるため、晴れていても油断をせず、外出の際には天気の急な変化に注意をしてください。



昼間の最高気温は大阪で36℃、京都では37℃など、厳しい暑さが続くでしょう。

朝晩も気温が下がりにくいため、時間を決めてこまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。

屋外で雷に遭遇した場合の行動

外にいる時、雷雲が近づいているかどうか、誰にでも簡単にわかる方法があります。雷雲が近づくサインは3つ。「真っ黒い雲が近づく」「ゴロゴロと雷の音が聞こえる」「急に冷たい風が吹く」です。このような変化を感じたら、まもなく激しい雨が降ったり、雷が鳴ったりする恐れがありますので、すぐに安全な所へ避難してください。



雷雲が近づく時、避難する場所は、近くのしっかりした建物や、車の中が良いでしょう。木の下での雨宿りは、木に落ちた雷が人に飛び移ることがあるので、危険です。万が一、周囲に避難する場所がない時は、両足をそろえて、頭を下げてしゃがみ、両手で耳をふさぎましょう。



単独の雷雲による激しい現象は、30分から1時間程度で弱まることが多いです。スマホなどで雨雲レーダーをチェックするなど、最新の情報を確認しながら、安全な場所で雷雲が過ぎるのを待ちましょう。