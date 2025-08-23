リッター28km達成！ スバル「最小SUV」に初の“低燃費”パワトレ搭載！ 「街乗りにピッタリ」「日常用途で使える」と好評に！ 最新「レックス」販売店での反響は？

最新「レックス」販売店での反響は？

2025年6月12日、スバルは「REX（レックス）」のハイブリッドモデル「Z HYBRID」「G HYBRID」を発表しました。

今回のモデルは、シリーズ方式の「e-SMART HYBRID」を搭載していることが最大の特徴です。

販売現場ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。

エコな「レックス ハイブリッド」

レックス ハイブリッドに搭載されるe-SMART HYBRIDは、1.2リッターの発電専用エンジンとモーターによるシステムにより、モーター駆動ならではの滑らかな加速と静粛性を実現。

ガソリンエンジンモデルと比べて燃費性能が向上し、WLTCモードで28.0km／Lを達成しました。

そんなレックスは、2022年11月にスバル初の小型SUVとして登場。ダイハツ「ロッキー」のOEM車で、トヨタ「ライズ」とも兄弟関係に当たります。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmとスバルSUVでは最もコンパクトで、5.0mという最小回転半径による取り回しの良さが特徴。

登場当初は1.2リッターガソリン車のみの設定でしたが、今回ハイブリッド車が加わった形です。

安全装備も充実しており、「スマートアシスト」をはじめとする先進機能や、「Zグレード」にはブラインドスポットモニターやリヤクロストラフィックアラートなどが標準装備されています。

エクステリアは、張り出したフェンダーや大径タイヤによってSUVらしさを強調しながらも、コンパクトな印象に仕上げられました。また、Zグレードでは2トーンカラーの設定もあり、全体としてアクティブかつ洗練された印象です。

インテリアには赤い加飾を施し、スポーティな雰囲気を演出。荷室には大型サブトランクや2段調整式のカーゴボードが用意されており、用途に応じた柔軟なアレンジが可能です。

2024年11月の一部改良では、安全性のさらなる向上を目的にリアコーナーセンサーが従来の2個から4個に増設され、作動時のメーター内表示も見直されました。

結果として後退時の注意喚起がより分かりやすくなり、駐車時の安心感が高められています。

また、ハイブリッドモデルには、専用装備としてガンメタリック塗装のフロントグリルや、Z HYBRID専用の17インチアルミホイールなどを採用。アクティブマルチインフォメーションメーターやECOモード切替ステアリングスイッチ、非常時給電に対応したAC100Vアクセサリーコンセントなど、実用性にも配慮されました。

駆動方式は2WDのみで、ロッキーとライズに用意される4WDはライズには設定されていません。

では、今回発表されたレックス ハイブリッドについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

関東圏のスバル販売店担当者は、「6月の発表以降、結構な反響があり問い合わせが入ってきています」と話しています。

特に若年層や初めてのクルマ購入を検討している方からの関心が高いと言い、「街乗り中心だから燃費が良くて扱いやすいクルマが欲しかった」という声が多く寄せられているそうです。

また、関西圏の販売店担当者は次のように話します。

「Z HYBRIDの人気が特に高い印象です。通勤や買い物といった日常用途にピッタリだと評価されています」

レックスの価格（消費税込）は、ガソリン車が191万700円から227万4500円、ハイブリッド車が221万6500円から260万8100円です。

レックス ハイブリッドの登場は、既存のガソリン車に対してさらなる魅力を加えるものとなりました。

シリーズ方式のハイブリッドシステムは、街乗り中心のユーザーにとって燃費と静粛性の両立という大きな価値を見出しており、これまで以上に実用性と快適性を重視する層からの注目が集まっています。

販売現場の声からも、初心者や若年層をはじめとする新たな需要の広がりが見えてきており、レックスの可能性は今後ますます広がっていくことでしょう。