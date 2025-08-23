お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。お笑いライブを途中退出した少年について話した。

17日に青森八戸で行われたお笑いライブに出演した伊達。最前列には、野球のユニホーム姿の少年が。

「1番前のど真ん中に座ってた少年が、急に走り出していなくなった。よく見たら野球の格好してた。どこ行ったんですか？って聞いたら、横にお母さんがいて、“試合なんです、このあと”って。あと15分後ぐらいだった試合が。だから野球のユニホーム着てお笑いライブ見て。ほんで試合開始に間に合わないから、ダッシュで球場まで行きましたと」と説明した。

そんなエピソードを語っているとなんと、少年の母から番組宛てにメールが届いた。

「息子が野球の試合時間が迫ったために、最前列にもかかわらず猛ダッシュで会場を出て行ってしまい、本当に申し訳ありません。つい先日試合が決まり、どちらも行きたい、諦めたくないとなり、ギリギリまで見させていただきました。試合には間に合い負けてしまったようですが、ヒットが打てたと喜んでいました」。

伊達は「えー？ご本人から？」とびっくり。ヒットの報告に「いいんですよ。それで十分です」とし「両方行けてよかったね」とコメントした。