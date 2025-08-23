¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤É½¾ð¡×¡Ö¤³¤ê¤ãº£Ç¯¥È¥Ã¥×¡×36ºÐÇÐÍ¥¤¬20Âå½÷Í¥¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨à¥¼¥íµ÷Î¥á¤Ë¡ÄÍ¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ëÌ©Ãå»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö»£±Æ½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡Ä¡×ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
ÂÎ¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤±¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë2¿Í
¡¡36ºÐÇÐÍ¥¤¬24ºÐ½÷Í¥¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¡Ä¾Ð´é¤òÍ¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ëà¥¼¥íµ÷Î¥á»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢Ëç¿ô¤ª¤ª¤¯¤Æ #glassheart¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ßº´Æ£·ò¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏµÜ粼Í¥¡£
¡¡2¿Í¤Ï7·î31Æü¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜ粼¤¬º´Æ£¤ÎÊý¤ËÆ¬¤ò¾¯¤··¹¤±Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤äËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëµÜ粼¤òÎÙ¤Ç¤¸¤Ã¤È¸«¼é¤ëº´Æ£¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÜ粼Í¥¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡¢º´Æ£·ò¤¬Èó¾ï¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡£µÜºêÍ¥¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡£³ÆÏÃ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡£¤³¤ê¤ãº£Ç¯¥È¥Ã¥×¤À¤ï¡×¡ÖµÜºêÍ¥¤Ï¤â¤¦²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¤¤¯¤Ê¤ë¤·Ä¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£