ÃçÎÉ¤¯6¿Í¤¬²£ÊÂ¤Ó
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÄáµÁÃ°¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¤Î°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥ê¥¢²¦2025¡Ù·Î¸Åµ¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢ñ»Ò¡õ¥Ó¡¼¥ë¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÂô°ïÈþ¡¢°ì¿§ºÓ»Ò¡¢»°±º¹À°ì¡¢¶¶ËÜÄ÷Ç·¡¢Åò¹¾¥¿¥±¥æ¥¤È¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÂçÂô°ïÈþ¤µ¤ó¡ª²û¤«¤·¡ªº£¤À¤Ë¥ì¥³¡¼¥É»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡Áñ»Ò&¥Ó¡¼¥ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥á¥Á¥ã³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÅÅ¼Ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£