「ひとりっ子はかわいそう」「母親失格」…令和の時代に、耳を疑うような義母の言葉の数々。昭和の価値観をそのままに生きる義母は、自身が若くして結婚・出産した経験から、息子が連れてきたお嫁さんが気に入らないようだ。会うたびに小言を言うだけでは飽き足らず、その暴走が招いた結末とは…！■令和の時代に？ 義母の心無い言葉にあ然…優子は夫の実家へ結婚の挨拶に行ったとき、義母は40歳という優子の年齢にいきなり言及し「若い嫁が良かった」とハッキリ言いました。不妊治療についても心無い言葉を吐く義母に、優子は違和感を覚えていました。

■妊娠を報告 義母からきたのは…？不妊治療を続けて数カ月後、優子は妊娠しました。喜びの中、義母に報告すると…。優子へ義母からメッセージが届いて…？こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■気になる読者の意見は…？まずは、初対面で義母が優子に「もっと若い嫁がほしかった」と言った場面についての意見です。

・もっと若くて理解のある義母が良かったです。



・この時点で結婚辞めればよかったんだろうけど、相手と結婚したい気持ちといつか分かり合えるって期待してたりするからそのまま受け流しちゃうのかな。しかし、初対面でこの態度はないわ。



・23歳から妊活→授からず不妊治療してた身としては、鼻で笑いたくなるような義母…。



・絶縁決定。



・若いからといって不妊がないわけではないけどね。

次に、優子が義母と初対面で違和感を感じた場面についての意見です。

・最初に感じた違和感は、100％当たってます。経験者の私が言うのですから間違いありません。恋は盲目。その違和感…解決してから進んだ方がいいですよ。



・40歳でやっと結婚するのに、違和感感じてもやめられないよね。経験談…。

最後に、妊娠した優子に義母から高齢出産についてのURLが沢山送られてきたことについてです。

・逆に認知症に関するURL送りつけちゃえ。



・この子も若いおばあちゃんが良かったですよねって言ってやれ。

結婚の挨拶にきた優子に対して、初対面から失礼な発言をする義母に読者からは批判の声が集まりました。この他にも、高齢出産に対して心配ではあるけれど…という意見も。優子の違和感は正しかった…!?出産後、義母の不可解な言動は続いて…？(ウーマンエキサイト編集部)