¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¥ó¥È¥ì¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ëµá¤á¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ¯¼ý¡×¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£Æ£ËÜ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤È·ëº§¤·¤¿ºÐ¤ËÇ¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡ØÂçÂÎ¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Ãù¶â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¼Ú¶â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£¤¹¤ó¤Ê¤êÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼Ú¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Î»³ºê¹°Ìé¤«¤é¡ÖµÕ¤Ë¥ß¥¥Æ¥£¤âÅú¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤ÏÅú¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤â¡Ö¡ÊºâÉÛ¤Ï¡Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¡×¤Ç¡ÖÁ´Éô¡¢»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÌÄ¢¤â°õ´Õ¤â»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾±»Ê¤µ¤ó¡¢º£¤¤¤¯¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£