¡Ú£Ê£±¡ÛÇð¡¦£Æ£×³ÀÅÄÍµÚö¡¡à¹õ»Òá¤¤¤È¤ï¤ºÂçµÕÅ¾¾¡Íø¸Æ¤Ó¹þ¤à¡ÖÁ°È¾¤«¤é¥¸¥ã¥Ö¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°Âè£²£·Àá¡Ê£²£²Æü¡Ë¡¢Çð¤¬¥Û¡¼¥à±ºÏÂÀï¤Ë£´¡½£²¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡££±¥È¥Ã¥×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿£Æ£×³ÀÅÄÍµÚö¡Ê£²£¸¡Ë¤Ïà¹õ»Òá¤ÎÌò³ä¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¸åÈ¾¤ÎµÕÅ¾·à¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡³ÀÅÄ¤Ï£°¡½£²¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Á°È¾¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ç£Æ£×À¥ÀîÍ´Êå¡Ê£³£±¡Ë¤È¸òÂå¡£ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¤À¤¤¤Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç£°¡½£²¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¸òÂå¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡×¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÁ°È¾¤«¤éÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¥¸¥ã¥Ö¤¬¸åÈ¾¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Á°Àþ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¼ý¤á¤¿¤ê¡¢¼éÈ÷¤ÎÌÌ¤ÇÄÉ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸åÈ¾¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼éÈ÷¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¸¥¿È¤Ç£´ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¸åÈ¾¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤Î±ºÏÂÀï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³ÀÅÄ¤Ï¡Ö£±Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï»Ä¤ê£²£°¡¢£³£°Ê¬¤Ç¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¹¶·â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤«¤é¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡£ÆÀÅÀ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÃÏÌ£¤Ê»Å»ö¤À¤¬¡¢Í¥¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë·ÑÂ³¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£