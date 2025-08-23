「かが」初めて横須賀基地に接岸

我が国最大級の護衛艦「かが」が2025年8月21日、海上自衛隊横須賀基地に接岸し、その一部始終を収めた動画が注目を集めています。

【動画で見る】横須賀に初接岸する「かが」 至近を動き回る “小船” にも注目

動画を公開したのは、横須賀市汐入町にあるカフェ「ぼなりぃ」。同店は海上自衛隊横須賀基地や在日米海軍横須賀基地の一角を見下ろせる山の上にあるため、日ごろより出入港する日米艦艇を撮影し、SNSなどで公開しています。

その一環で、護衛艦「かが」が入港する様子をタイムラプスで撮影した動画を投稿したところ、多くの艦船ファンが「いいね」や「リポスト」を行っており、また「タグボートくん可愛いな」「めっちゃ素敵なタイムラプス」「改装後のかがさんに初めてお目にかかれます」などの声が集まっていました。

「かが」は基準排水量1万9550トン（改修前）、全長248mある、いずも型護衛艦の2番艦で、2017年3月に就役しています。しかし5年後の2022年3月からF-35B戦闘機を運用可能にするための「第1回特別改造工事」がスタート。2年にわたった改造で、艦首形状が台形から四角形へと変更されたほか、甲板上の耐熱塗装や標識の塗り変え、着艦誘導装置の増設なども実施されています。

特別改造工事を終えた「かが」が横須賀基地に着岸するのは今回が初めてになります。同艦は2024年3月に横須賀港へ入港していますが、この時は沖合に停泊しており基地には接岸していません。今回は、ヴェルニー公園から見える逸見岸壁に係留されています。