Æ£°æÄ¾¼ù¡Ê24¡Ë¤È´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î²¬ùõÉ·ÂÀÏº¡Ê21¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÉñÂæ¡Ö¤¢¤Î²Æ¡¢·¯¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡Á¸¸¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¡Á¡×¡Ê23Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¤Ê¤É¡Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Àï»þ²¼¤Î¾¼ÏÂ17¡Ê1942¡ËÇ¯8·î¤ËÀï°Õ¹âÍÈ¤Î¤¿¤á¤ËÊ¸Éô¾Ê¼çºÅ¤Ç1ÅÙ¤À¤±¹Ã»Ò±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¸¸¤Î¹Ã»Ò±à¡×¤¬Âêºà¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ã»Ò±à¤ÎÌ´¤¬Àä¤¿¤ì¤¿¸µ¹â¹»µå»ù¡ÊÆ£°æ¡Ë¤¬¾¼ÏÂ17Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢ÀïÁè¤Ç¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÈÀ»ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¤À¡£
ÉñÂæ½éÆü¤Î8·î23Æü¤Ï¡È¸¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âè107²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÎÎòÂå·è¾¡Àï¤ÎÉ½¤Ç2020Ç¯¡ØÃæ»ß¡Ù¤Ã¤Æ¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£¡Ö¤É¤ÎÇ¯¤â¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
²¬ùõ¤â¡Ö¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
Æ£°æ¤Ï¥¨¡¼¥¹Åê¼ê¤À¤Ã¤¿µå»ùÌò¡¢²¬ùõ¤ÏÍê¤ì¤ë¼ç¾¤ò±é¤¸¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤ËÌîµåÌ¤·Ð¸³¡£Ìîµå´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤Îº£À®Î¼ÂÀ»á¡Ê37¡Ë¤äÌîµå·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¶¦±é¼Ô¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÌîµåµ»½Ñ¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£
¤È¤â¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿²¬ùõ¤Ï¡¢Æ£°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¿²¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£´ÆÆÄÌò¤Î±Ê°æÂç¡Ê47¡Ë¤â¡ÖºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£Æ£°æ¤ÏºòÆü¤âº£À®»á¤«¤é¸Ä¿Í»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Öº£¤Ï¤À¤¤¤Ö¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
°ìÊý¤Î²¬ùõ¤ÏÈæ³ÓÅª½çÄ´¤Ëµ»½Ñ¤ò²ñÆÀ¡£¡ÖËÍ¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¶¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤È¤Ç¤¤Æ¡£¡Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê²¿¤â¡Ä¡£¤ß¤ó¤ÊÆ£°æ¤Á¤ã¤ó¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊ³¤¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£