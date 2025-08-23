終戦直後の１９４５年８月２２日、旧海軍の輸送船「浮島丸」が下北半島から帰国する朝鮮人労働者らを乗せて大湊港（青森県むつ市）を出港し、２日後、京都・舞鶴湾内で爆発、沈没した。

この「浮島丸事件」から今年で８０年となり、２２日にはむつ市内で住民らによる追悼集会が開かれた。事件の真相究明や遺骨返還が滞る中、２３日には日韓首脳会談が行われることもあり、関係者は進展を願っている。（伊藤駿介）

戦時中、朝鮮人労働者は下北で鉄道建設などの労働に従事させられていた。日本の敗戦後、浮島丸は労働者と家族を乗せ、釜山（プサン）港（韓国南部）に向けて出港したが、寄港先の舞鶴湾内で突然、爆沈した。

約４０００人が乗船していたとされ、国によると、日本人乗組員２５人を含めた５４９人が死亡したという。事件の原因は現在まで確定しておらず、２８０体の遺骨が帰郷できないまま東京・目黒区の祐天寺に安置されている。

２０２４年９月には、厚生労働省が韓国政府の要請に応じ、同省が保有する乗船者名簿の一部を提供した。当時の名簿は沈没で消失したが、事件後に旧海軍などが情報収集して新たに作成していたという。

出港地のむつ市では、地元住民らで作る「浮島丸下北の会」が毎年、浮島丸へ乗船する桟橋がかつてあった場所で集会を開いており、今年で３２回目となった。

この日は県内外から集まった約３０人が、黙とう後に献花台に花を供えたり、陸奥湾に向かって花を投げ入れたりして、帰国を果たせないまま犠牲となった人たちの冥福（めいふく）を祈った。

朝鮮半島の植民地支配の歴史・記憶継承について研究しているという、東京の一橋大大学院修士課程１年の女子大生（２４）は「青森県で毎年このような慰霊が行われていることを初めて知った。参加してみて住民の良心を感じた」と話していた。

下北の会の村上準一会長（７８）は「８０年の節目となったが、まだまだ解決しないといけないことがある、との思いで出席した。若い世代にも引き継いでいきたい」と話す。

韓国の李在明（イジェミョン）大統領が来日し、石破首相との首脳会談に臨む。村上会長は、「まだ祖国に帰れていない人たちがいる。一刻も早い遺骨返還につながると期待している」と語った。