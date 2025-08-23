小芝風花、“天使の寝顔”を公開 ネット歓喜「可愛すぎる」「なんて綺麗な寝顔」
俳優の小芝風花が、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“天使の寝顔”を公開された小芝風花
公式SNSは「撮影合間にスヤ〜と気持ちよさそうに寝ている滝野先生（小芝風花） 天使の寝顔に思わず…」とつづり、ほっこりとする撮影合間の一枚を紹介した。
ファンからは「可愛すぎる！」「お疲れ様 寝顔綺麗すぎませんか？」「天使さん天使さん、首が痛くなりませんように 本当になんて綺麗な寝顔」「眠り姫シリーズ復活ですね おやすみなさい」「風花ちゃん大好き たまにはゆっくり休んでね」「天使の寝顔第2弾嬉しいです 体がきゅっって小さくなってるの可愛い笑」などの声が寄せられている。
