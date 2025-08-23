小芝風花 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の小芝風花が、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNSは「撮影合間にスヤ〜と気持ちよさそうに寝ている滝野先生（小芝風花）　天使の寝顔に思わず…」とつづり、ほっこりとする撮影合間の一枚を紹介した。

　ファンからは「可愛すぎる！」「お疲れ様　寝顔綺麗すぎませんか？」「天使さん天使さん、首が痛くなりませんように　本当になんて綺麗な寝顔」「眠り姫シリーズ復活ですね　おやすみなさい」「風花ちゃん大好き　たまにはゆっくり休んでね」「天使の寝顔第2弾嬉しいです　体がきゅっって小さくなってるの可愛い笑」などの声が寄せられている。