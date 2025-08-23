【WASJ】名手が集結！地方競馬の狭き門を突破した本田正重騎手に直撃取材！



【動画】本田正重騎手に直撃取材｜https://youtu.be/OJcCRptnrvA

地方競馬の精鋭が世界の舞台へ

地方競馬代表として、船橋競馬所属の本田正重騎手がワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）に出場することが決定した。本田騎手は今年7月に地方競馬通算1400勝を達成した名手で、地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップでの優勝を経て、世界の舞台への切符を手にした。

「僕でいいのかなという気持ちが強いですね」と本田騎手。世界の名手が集まる舞台への出場について、「次いつ行けるかも分からないし、一生行けないかもしれないぐらいの舞台なので楽しみです」と心境を語った。

"追えないジョッキー"が語る騎乗スタイル

ファンからは「オエエールジョッキー（追う騎手）」と呼ばれることについて、本田騎手は意外な反応を見せた。「むしろ追えないぐらいだと思ってますね。道中の方が重きを置いてます」と自身の騎乗スタイルを説明。「馬のリズムを大事に」乗っているという。

頼れる先輩とチームメイトとの絆

WASJに臨む本田騎手が頼りにしているのは、「ケータさん（戸崎圭太騎手）」だという。「頼りになる兄貴なので、色々聞きたいことあったら聞いてみたい」と語った。

また、同じ地方競馬出身の戸崎圭太騎手と森泰斗調教師（元騎手）は本田騎手の同期。特に最近調教師試験に合格した森泰斗氏については、「前回ウイニング競馬にタイトさん（森氏）が出た後も一緒に飲んだんですよ。1月とかね、誕生日近かったので、その誕生日会も兼ねてみんなで飲んでた」とエピソードを披露した。

キャラクターの違いについて聞かれると、「全然キャラは違うと思います。タイトさんはお酒を飲んでいる方が楽しくなりますね。戸崎さんはちょっと周りが面白くしてあげている」と笑いながら答えた。

「是非応援よろしくお願いします」と意気込みを語った本田騎手。南関東・地方競馬の代表として、世界の舞台で活躍する姿が期待される。

クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？