【キ－ンランドC】快速自慢が札幌に集結！夏男・佐々木大輔騎手と素質馬に突撃！秋の飛躍を狙う



【動画】夏男・佐々木大輔騎手と素質馬に突撃！｜https://youtu.be/-cYi6NqfJKU

第20回キーンランドカップ（GIII）枠順

2025年8月24日（日曜）2回札幌2日 発走時刻：15時35分

1-1 ツインクルトーズ（牝5 古川吉洋）

1-2 エトヴプレ（牝4 丹内祐次）

2-3 レイピア（牡3 北村友一）

2-4 エーティーマクフィ（牡6 戸崎圭太）

3-5 パンジャタワー（牡3 松山弘平）

3-6 ペアポルックス（牡4 松若風馬）

4-7 クファシル（牡5 A.バデル）

4-8 ゾンニッヒ（牡7 武豊）

5-9 モリノドリーム（牝6 C.ルメール）

5-10 ウインカーネリアン（牡8 三浦皇成）

6-11 プルパレイ（セ6 K.ティータン）

6-12 フィオライア（牝4 坂井瑠星）

7-13 ジョーメッドヴィン（牡4 松岡正海）

7-14 カルロヴェローチェ（セ5 佐々木大輔）

8-15 ナムラクララ（牝3 浜中俊）

8-16 カルプスペルシュ（牝3 横山武史）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

夏のスプリント重賞・キーンランドカップ（GIII）に向けて、今年の3歳マイル王パンジャタワーをはじめ、重賞2勝馬や夏の上がり馬など、秋のスプリント戦線を見据えた快速自慢たちが札幌競馬場に集結している。

そんな中、函館競馬場で特選情報をゲットするために取材に訪れたのは、現在サマージョッキーズシリーズで2勝をあげている絶好調の「夏男」佐々木大輔騎手だった。

キーンランドカップの最終追い切りは水曜日に函館競馬場で行われた。佐々木騎手とカルロヴェローチェのコンビは、秋のスプリント戦線での活躍を見据えて、この一戦に挑む。

折り合いさえつけば素質を発揮できる可能性を秘めたこのコンビに、注目が集まっている。

