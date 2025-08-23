お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（54）が、22日に更新されたさまぁ〜ずのYouTubeチャンネルにゲスト出演。大竹一樹との過去の確執について明かした。

この日、先輩コンビと酒を酌み交わしながらトークをした有田。独身時代、大竹と一緒に海外旅行に行くほど仲が良かったことを明かし、思い出話に花を咲かせた。

ところが有田は「兄貴のようなさまぁ〜ずさんとの関係が切れてしまった事件がある」と切り出し、さまぁ〜ずが全く覚えていないという事件について語った。

大竹から、アンタッチャブルの山崎弘也と共に食事に誘われ、妻・中村仁美との結婚を報告を受けたという有田。結婚式の司会を打診され快く引き受けたが「僕が思わずポロっと言っちゃったんです“結婚式ってやるんですか？”って“本当にやるんですね？”って聞いたら“本当は結婚式やったらキリがないから、恩人とか関係者呼んだらとんでもない数になるから、内々でやろうかと思ってたんだけど、一応ね”みたいな」と大竹から実は挙式に乗り気でないことが明かされたという。

大竹から中村も乗り気ではないことを明かされると、有田は相方・上田晋也が海外でひっそりと挙式を行った例を紹介し「そうすりゃいいじゃないですか」と軽い気持ちで提案。すると大竹は「いいねそれ」と反応。有田が「そういう話を（中村に）してみたらどうですか？」と続けると、大竹は「俺は言えない。お前が言えよ。お前の方が口が上手い」と中村への海外挙式の打診を強制された。

有田は「僕がそんな差し出がましいことをしたらマズいでしょ」と思ったが「奥さんに電話し始めて、出た瞬間に“おお、ちょっと有田が話があるって”」と丸投げされ「で、結局今の話をしてたら、結果的に奥様にブチギレられまして」。

続けて「奥さんが悪いわけじゃない。“私たちだってやりたくてやってるわけじゃない。上司に言われて段取りをつけてもらってるのに、横から関係ない人が”って」と怒り心頭であったことを回顧。中村から大竹に代われと何度も詰められるも、大竹から拒否され、ついに電話が大竹に渡った際には通話が切れていたと語った。

有田はこの一件で司会を務めるはずだった結婚式を欠席。その後も気まずさを感じていたことを告白した。これを聞いた大竹は「俺は見解が違うわ」「有田に丸め込まれた」と反論したが、電話の件を「全く覚えていない」とし、有田に「絶対記憶すり替えてます」とつっこまれていた。