FANTASTICS中島颯太（26）が23日、都内で書籍「中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。”COMPLETE BOOK」（主婦と生活社）発売記念イベントに出席した。

人気雑誌「JUNON」で4年間行う連載をまとめた1冊。4年分の成長や思いが詰まった1冊に「この写真はまだ幼さがあるなとか、緊張していたなとか、当時を思い出して懐かしい気持ちになりました」と懐かしんだ。

連載インタビューではメンバーの話をよくしていたといい、「結構イジっているので、メンバーにバレないといいな」と笑いつつ「ツアーやイベントのことも話していたので、メンバーが見ても懐かしい気持ちになると思います」と語った。

撮り下ろし撮影は地元、大阪で行い、「ずっと晴れ男だったけど、連載撮影で初めて雨が降った。雨のおかげで今回表紙になった写真を撮影できたので、今となっては“なるようになった。”“ええようになった。”と思います」と振り返った。

続けて「幼少期からよく行っていた箕面大滝では雨上がりの神秘的な写真を撮ることができましたし、これで育ったと言っても過言ではないくらい大好きな『もみじ天ぷら』も食べることができました」と満足げに語った。

18日に26歳の誕生日を迎え、この日はお祝いのケーキのプレゼントを受けた。ケーキに喜びつつ「26歳は僕の好きなこと全てを表現することで誰かのパワーになっていきたいと思うので、気合を入れてこの1年を楽しみたいと思います」と目標を掲げた。