¡ÚÂîµå¡ÛÂ¹±Ïèµ¤¬°ËÆ£ÈþÀ¿¤È¤Î·ãÀï¤ò²óÁÛ¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡¦²¤½£¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ê£²£±Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÂ¹±Ïèµ¤È°ËÆ£¤¬ÂÐÀï¡£Â¹±Ïèµ¤ÏÂè£±¡¢£²¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤¹¤ë¤È¡¢Âè£³¥²¡¼¥à¤Ï°ËÆ£¤¬Ã¥¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Âè£´¡¢£µ¥²¡¼¥à¤ÏÂ¹±Ïèµ¤¬°µÅÝ¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È£´¡½£±¤ÇÂ¹±Ïèµ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡ÖÂ¹±Ïèµ¤¬°ËÆ£ÈþÀ¿¤òÇË¤ê¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂ¹±Ïèµ¤Ï°ËÆ£ÈþÀ¿¤Ë£±£±Ï¢¾¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¾å¤Ç¡¢Â¹±Ïèµ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â¹±Ïèµ¤Ï¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤ÏºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤â»î¹çÃæ¡¢¾ï¤Ë¾¡¤ÁÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤É¤Î»î¹ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÁÛ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¡×¤È»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÎ¾¹ñ¤ÎÂîµå³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë£²¿Í¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£