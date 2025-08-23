ウォーキングはペースを速めるほど

効果が大きい

健康増進のために推奨されることの多いウォーキングだが、その効果を期待するなら、速度を重視した方が良いかもしれない。より速く歩くことで、より大きな健康効果を得られる可能性を示唆するデータが報告された。米ヴァンダービルト大学のLili Liu氏らの研究の結果であり、詳細は「American Journal of Preventive Medicine」に7月29日掲載された。

ウォーキングと健康アウトカムとの関係を調べたこれまでの研究は、主に白人や中〜高所得者を対象に行われてきたが、本研究では主に低所得者や黒人に焦点が当てられた。データ解析の結果、1日15分の早歩きで死亡リスクが約20％低下することが示された。この結果を基にLiu氏は、「早歩きを含む、より高強度の有酸素運動を日常生活に取り入れた方が良い」と勧めている。

この研究では、2002〜2009年に米国南東部12州で募集された、低所得者や黒人を中心とする約8万5000人のデータが解析された。

ベースラインでは、ゆっくりした歩行（犬の散歩、職場内での歩行、軽い身体活動など）の時間、および、速い歩行（早歩き、階段を上る、運動など）の1日当たりの平均時間が調査されていた。死亡に関する情報は2022年末まで収集され、中央値16.7年（範囲2.0〜20.8）の追跡期間中に、2万6,862人の死亡が記録されていた。

