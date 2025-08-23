後半で日体大桜華を突き放した郡山第三が準々決勝へ…難波絵愛が劇的3点弾をヒット／全中女子決勝T
8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」女子決勝トーナメントが開幕。郡山市立郡山第三中学校（福島県）が日本体育大学桜華中学校（東京都）を破り、準々決勝に駒を進めた。
前半は一進一退の攻防が続き、26－18と郡山第三の8点リードでハーフタイムに突入。第3クォーターに入ると郡山第三が攻防の勢いをつかみ、難波絵愛が劇的な3点弾を沈める場面も。最終クォーターでも日本体育大学桜華に流れは渡さず、最終スコア57－35で勝利を飾った。
試合を制した郡山第三は、難波が16得点12リバウンド3スティール3ブロック、荻野華帆が15得点3リバウンド3アシストをマーク。敗れた日本体育大学桜華は、中峰菜緒が13得点8リバウンドでチームをけん引した。
■試合結果
日本体育大学桜華中学校 35－57 郡山市立郡山第三中学校
桜花｜6｜12｜8｜9｜＝35
郡山｜16｜10｜23｜8｜＝57
