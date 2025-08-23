梅丘が倉敷市立北との接戦に勝利…野呂田桜輔のペイントアタック光る／全中男子決勝T

8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝トーナメントが開幕。世田谷区立梅丘中学校（東京都）が倉敷市立北中学校（岡山県）に勝利し、大会ベスト8入りを果たした。

前半は互角の戦いが繰り広げられ、25－22と梅丘の3点リードで試合を折り返す。ハーフタイムが明けると、梅丘が野呂田桜輔のペイントアタックなどでリードを広げ、最後は逃げ切ってゲームセット。最終スコア54－46で梅丘が白星を飾った。

接戦を制した梅丘は、野呂田が23得点14リバウンド3アシスト6スティール3ブロックと存在感を発揮。副島成央も10得点15リバウンドでチームをけん引した。惜しくも敗退となった倉敷北は、池田虎太が20得点11リバウンドのダブルダブルを披露している。

■試合結果



世田谷区立梅丘中学校 54－46 倉敷市立北中学校



梅 丘｜11｜14｜18｜11｜＝54



倉敷北｜12｜10｜8｜16｜＝46

【動画】野呂田がゲームハイ23得点の活躍！