【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有は２２日（日本時間２３日）、本拠地でのドジャース戦に先発し、６回１安打１失点、５奪三振で３勝目を飾り、自身の持つ日本人最多記録を更新する日米通算２０６勝とした。

試合は２―１だった。

前日に休養のために欠場し、１番指名打者で２試合ぶりに出場したドジャースの大谷翔平は３打数無安打、１四球だった。ダルビッシュとは３打席対戦し、一ゴロ、右直、四球だった。

立ち上がりに４失点した１７日にドジャース戦から中４日で、ダルビッシュは再び強力打線と対峙（たいじ）した。ドジャース戦はポストシーズンを含め通算２０試合目で、「僕はいつもドジャース戦はいろいろ違うことをする」。直球の割合を前回の２３％から１２％に減らし、逆にツーシーム、カットボールを増やした。相手を幻惑し、許した安打はソロ本塁打の１本のみ。「いろいろミックスしたのは良かった」と手応え十分だった。

例えば四回、２１本塁打の５番Ｔ・エルナンデスに対しては、カットボール、スイーパー、スライダーと球速や変化の異なる外に逃げる球を外角低めに集めて追い込み、最後は一転して外角高めに９５・１マイル（約１５３キロ）の直球を投じて空振り三振に仕留めた。「自分はそれ（直球）で抑えられる投手ではない。ああやって、カットを見せて、スライダーも来るかな（と迷わせた）というところに急にフォーシームを投げる。（直球は）そういう位置づけ」と語った。

大谷に対しては長打を警戒。３打席目は四球で歩かせたが、「５日前に対戦しているし、ただでさえ、３打席目は難しい。四球でもいいというような配球をした。ちょっと申し訳ないけど、大谷君には」と、割り切った上での四球だったことを明かした。

今季は右肘の炎症で出遅れ、この日が９試合目の先発。８月１６日に３９歳となったが、投げるたびに調子を上げてきた。「去年の最後の方ほど、（投球フォームで）タイミングを崩すようなレパートリーをまだ使えていないけれども、少しずつ、そういうのもできてきている。いい傾向だと思う」

この日はまた、妻の聖子さんと３歳になる息子の誕生日だった。「妻も１番下の息子も同じ誕生日で、今日、見に来てくれている。いいピッチングができなかったら、ちょっと恥ずかしいなと思っていた。結果的にいいピッチングできてよかった」と充実した表情を見せた。